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Türk vatandaşlarına bulaştı mı? Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs açıklaması

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle 34 Türk vatandaşı ile 7 Azeri, 7 Gürcü ve 1 Arnavut vatandaşını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağı bugün yola çıktı. Uçağın yola çıkmasının ardından açıklama yapan Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing, "Çin'de şu ana kadar Türk vatandaşına bulaşmış bir virüs yok" dedi.

31.01.2020 17:09 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:21

Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing, "Vuhan kentinde yaşayan Türkler ve diğer vatandaşlar olmak üzere geri getirmek için uçak yola çıktı. Bu akşam 23.00'te varmış olacak. Yarın sabah 01.00'de geri dönmek için yola çıkacak. vatandaşlarını alma talebini 29 Ocak'ta iletti." ifadelerini kullandı.

Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Wuhan kentinde yaşayan Türkler ve diğer vatandaşlar olmak üzere geri getirmek için uçak yola çıktı. Bu akşam 23.00'de varmış olacak. Yarın sabah 01.00 de geri dönmek için yola çıkacak. Türkiye vatandaşlarını alma talebini 29 Ocak'ta iletti.

"10 BİN ADET NON STERİL TAKVİYELİ EKİPMAN GÖNDERİLDİ"

Türk tarafı insani bir tavır takındı. Biz uçağımızı göndereceğiz derken aslında Çin'e bin adet biyolojik tehlike tulumu, bin adet filtreli maske, 30 bin adet 2-3 katlı lastikli maske, 60 bin adet 3 katlı bağcıklı maske, 500 adet medikal koruyucu gözlük, 2 bin 500 adet koruyucu maske, 10 bin adet non steril takviyeli ekipman gönderdi

ÖLÜMCÜL VİRÜS TÜRK VATANDAŞLARINA BULAŞMADI

Şu ana kadar Avustralya ve Pakistanlı kişiye bu virüs bulaştı. Çin de şu ana kadar Türk vatandaşına bulaşmış bir virüs yok"

DSÖ, ACİL DURUM İLAN ETTİ

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında Corona virüsü nedeniyle uluslararası acil durum ilan edildiğini duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, basın toplantısında yaptığı açıklamada acil durum ilanının nedenine ilişkin, "Asıl neden Çin'de ne olduğu değil, diğer ülkelerde ne olduğu" ifadeleriyle, durumun uluslararası ciddiyetine dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Çinli yetkililer virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Virüs bulaşan kişilerin sayısının bin 527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıkarken Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.

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Türk vatandaşlarına bulaştı mı? Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs açıklaması

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Dünya, Güncel

Kaynak: İHA


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