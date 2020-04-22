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TÜRK VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ SÜRÜYOR ; DUBAİ'DEN GETİRİLDİ 1

KORONAVİRÜS nedeniyle uçuşları iptal olduğu için Birleşik Arap Emirlikleri'nde kalan Türk vatandaşları Türk Hava Yolları'nın (THY) tahliye uçağıyla İstanbul'a getirildi.

22.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:16
KORONAVİRÜS nedeniyle uçuşları iptal olduğu için Birleşik Arap Emirlikleri'nde kalan Türk vatandaşları Türk Hava Yolları'nın (THY) tahliye uçağıyla İstanbul'a getirildi.
Uçuşların iptalinin ardından yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Bugün de Dubai'de bulunan Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi. Türk vatandaşlarını taşıyan THY'nin tahliye uçağı 15.30'da İstanbul Havalimanı'na indi. Apronda özel bir alana park edilen uçaklardaki yolcular apronda bulunan otobüslere bindirilmeden önce sağlık kontrolü yapıldı. Dubai'den gelen Türk yolcular otobüslerle Bolu'da belirlenen yurtlarda 14 gün boyunca karantina altında kalacaklar TÜRK VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ SÜRÜYOR ; DUBAİ’DEN GETİRİLDİ 1

Kaynak: DHA

Etiketler: Türk Hava Yolları, İstanbul, Dubai, Güncel , Haber
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