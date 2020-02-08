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Türk vatandaşlığı başvrusu onaylanan Shane Larkin ismini değiştirecek mi?

Erdoğan bugün katıldığı bir açılış programında yıldız basketbolcu Shane Larkin'in Türk vatandaşlık başvurusunu onayladığını söyledi. A Milli Takım'da oynyacak Shane Larkin'in ismini değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu.

08.02.2020 17:28 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:28Türk vatandaşlığı başvrusu onaylanan Shane Larkin ismini değiştirecek mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada Amerikalı basketbol oyuncusu Shane Larkin'in Türk vatandaşlığı başvurusunu onayladığını söyledi. Larkin'in A Milli Basketbol Takımını seçtiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Basketbol sporunun önemli isimlerinden Shane Larkin artık ay yıldızlı formayla mücadele edecek." dedi.













Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek sporculara inandığını ifade eden Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yıl olimpiyatlarda sporcularımızın atacağı adımlarda büyük beklentimiz var. Ülkemizi temsil edecek sporcularımıza inanıyor, güveniyoruz."
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Shane Larkin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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