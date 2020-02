Türk ve ABD iş dünyası Washington'da bir araya gelecek

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan Ticaret Odası tarafından düzenlenecek Amerikan-Türk Konferansı (American Turkish Conference), Türk ve Amerikan iş dünyası ve devlet temsilcilerinin katılımıyla nisan ayında Washington'da gerçekleştirilecek.

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, bu yıl 14-16 Nisan'da 38'incisi gerçekleştirilecek konferans dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, bu yılki konferansta, iki ülke lideri tarafından belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı.

TAİK ve Amerikan Ticaret Odası olarak her alanda ilişkilerin güçlendirilmesi, Türkiye'nin ABD'de, ABD'nin de Türkiye'de olumlu tanıtılması ve karşılıklı iş fırsatlarının daha iyi anlatılması için çalıştıklarını aktaran Yalçındağ, "Ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım potansiyelinin daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi için geniş kapsamlı faaliyetler yürütüyoruz. En öne çıkan faaliyetlerimizden biri de American-Turkish Conference." dedi.

Yalçındağ, söz konusu konferansta 5 ana başlıkta enerji, altyapı ve inşaat, dijital ekonomi, turizm ve geleneksel olarak yer verdikleri savunma sanayi alanlarını ele alacaklarınıbelirterek, "TAİK olarak iki ülke arasındaki ticareti tüm boyutlarıyla mercek altına alan bir rapor da hazırladık. Konferans süresince, ABD'li dostlarımız ile hedef sektörlere odaklanarak karşılıklı ticaret hacmimizi en üst seviyeye taşımanın yollarını arayacağız. DEİK Başkanı Nail Olpak ile Amerikan Ticaret Odası Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Tom Donohue'nın da yer alacağı 38. American-Turkish Conference'a, her zaman olduğu gibi bu yıl da üst düzeyde yoğun bir katılım bekliyoruz." diye konuştu.

"Siyasetçiler iki ülke arasındaki oluşturulan potansiyeli düşünerek hareket etmeli"

Mehmet Ali Yalçındağ, Türkiye'deki ABD şirketleri temsilcileriyle görüşmeler yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"1800 civarında büyük ABD şirketi yıllardır Türkiye'de yatırım yapıyor ve burada büyük istihdam sağlıyor. Bunların hepsine baktığımızda da hepsi mutlu, hepsi büyüyen şirketlerden oluşuyor. Tabii ki biz iş dünyası olarak hiçbir zaman savunma sanayi veya politika konularında çok fazla direkt etkide bulunamıyoruz. Çünkü o politikacıların ve ülkeyi yöneten hükumetlerin işi. Ama bugün hem Amerikan Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ile hem de Amerikan Ticaret Odası yöneticileriyle şunu düşündük. Siyasetçiler karar verirken duygusal olmamalılar ve iki ülke arasında oluşturulan bu potansiyeli, iş dünyasını düşünerek hareket etmeliler."

Bugün ABD'de direkt yatırımı olan onlarca Türk şirketi bulunduğunu aktaran Yalçındağ, "Bunlar belki on binlerce ABD'liyi iş yerlerinde çalıştırıyorlar, ABD'de büyük yatırımlar, büyük hizmetler yapıyorlar. Bunun her sene daha enteresan boyutlarda büyüdüğünü görüyoruz. Benzer şekilde ABD'liler de Türkiye'de bunu yapıyor. Türkiye çok önemli bir bölge. Dolayısıyla biz bugün konuştuk ve şu kanaate vardık ki 2 ülkenin siyasetçilerine, yöneticilerine iş dünyası olarak daha fazla anlatmamız lazım. Alacakları kararlarda iş dünyasını ne derece etkileyeceklerini görmelerini ve o sorumlulukta hareket etmelerini istiyoruz. Bu kapsamda konferansı çok önemsiyoruz." şeklinde konuştu.

Yalçındağ, kendi yaptıkları işi ticari diplomasi olarak değerlendirdiklerini, hem hadlerini hem de sınırlarını bildiklerini söyledi.

"ABD'li turisti Türkiye'ye çekebiliriz"

Turizm konusuna da değinen Yalçındağ, amaçlarının ABD'den direkt turist getirmek yerine, Avrupa'ya gelen ABD'lileri buraya getirmek olduğuna işaret ederek, "Yani Avrupa'ya 3-4 milyon, belki biraz daha fazla olabilir, ABD'li turist geliyor. Geldiklerinde 1 hafta veya 15 gün bir süre harcıyorlar ve birden fazla ülke gezmeye çalışıyorlar. Burada gezecekleri en önemli ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu gösterip Türkiye'ye getirebilmemiz lazım. Yeni havalimanının buna çok büyük faydası olacağını düşünüyorum." dedi.

"İş dünyası ve yatırımcı işlerini ilerletmek istiyor"

Amerikan Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy de 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin hükumetler tarafından belirlendiğini, bu hedefin hala devam ettiğini, iş dünyası ve yatırımcının işlerini ilerletmek istediğini söyledi.

Siyasette dönem dönem oluşan olumsuzluklara rağmen ticari ilişkilerin kendi başına, kendi güzergahında artmaya devam etmesi gerektiğini belirten Choksy, "S-400 yaptırımlarının önce meclisten, senatodan geçmesi lazım. Başkanın onayından geçmesi lazım ki... Başkan buna onay vermeyeceğini zaten ifade etti." dedi.

"Türk ve ABD iş dünyasından 110 dev şirket bir araya gelecek"

Konferansın, TAİK ile gerçekleştirecekleri ortak organizasyon ile düzenlenmesinin önemini vurgulayan Choksy, şunları kaydetti:

"Amerikan Ticaret Odası olarak 2013 yılından bu yana Türkiye özelinde çok kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Geçtiğimiz kasım ayında da Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de gerçekleştirdikleri görüşmede 100 milyar dolarlık ticaret hedefi belirlendi. Bu hedef, aslında ABD ve Türkiye'nin birbirleri için ne kadar önemli birer ortak olduklarını bir kez daha gösterdi. Türkiye, NATO üyesi olması sebebiyle aynı zamanda siyasi ve askeri açıdan son derece stratejik bir ortak. 38. American-Turkish Conference da ticari ilişkilerimizin ne kadar güçlü olduğunu ispatlamak açısından son derece önemli bir organizasyon. Biz, bu konferansta iki ülke iş dünyası adına çok güçlü bir birliktelik mesajı vermek istiyoruz."

Bu yılki konferansa ABD ve Türkiye'den önemli şirketlerin katılacağına işaret eden Choksy, "Aramızdaki güçlü ilişkileri destekleyen en önemli unsurlardan biri de iki ülkenin iş dünyası... Bu yılki konferansa Türk ve ABD'li 110 dev şirketten katılım bekliyoruz. TAİK ile birlikte, bu şirketlerin CEO'ları ve üst düzey temsilcilerini Washington'da buluşturmak için ortak bir çalışma yürütüyoruz. Hedef 5 sektörü ayrıntılı bir şekilde ele alacağımız panellerde, ticaret hacmimizi artırmak için yeni adımlar atılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"Türkiye için bir fırsat var şu anda (Çin'deki virüs)"

ABD Ticaret Odası ABD-Türkiye İş Konseyi İcra Direktörü Jennifer Miel ise Çin'de iş yapan yeni tip koronavirüsten etkilenen şirketlerin ekonomik faaliyetlerinde yavaşlama gördüklerini, tekstil sektörünün bunlardan biri olduğunu ve imalat sektöründe, özellikle tedarik zincirinde çalışma bağlamında bunun artmasını öngördüklerini söyledi.

Çin'deki virüsten dolayı Türkiye için ticari açıdan fırsat oluştuğunu ifade eden Miel, "Türkiye için bir fırsat var şu anda. Tedarikçilerin ihtiyacını yerine getirmek, karşılamak için çok uygun bir zaman. Tedarik zincirindeki üreticiler, Türk satıcılar, Türk sektörü bu boşluğu doldurabilir aslında... Böyle bir zaman...." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke iş dünyası 5 farklı sektör panelinde bulaşacak

İki ülke ekonomisi ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek konferansta, Türk ve ABD'li bakanların da katılımıyla 3 gün boyunca Türkiye-ABD ilişkilerinin bugünü ve geleceği konuşulacak.

15 Nisan'da düzenlenecek politik oturumun ardından savunma sanayi, turizm, enerji, inşaat ve altyapı panelleri düzenlenecek.16 Nisan'da ise alanında uzman isimlerin katılımlarıyla "Ekonomik Oturum" ve "Dijital Ekonomi" panelleri gerçekleştirilecek.

Konferansın son iki gününde hedef sektörlere ilişkin fırsatlar ele alınacak ve iki ülke arasındaki temel sorunlar ile çözümlerin tartışılacağı özel paneller düzenlenecek.

38. American Turkish Conference kapsamında Türk ve Amerikan iş dünyasının "seçkin" isimleri de ikili iş görüşmeleri için bir araya gelecek.

Söz konusu konferansa, Türk ve ABD'li bakanların da katılımı bekleniyor.

