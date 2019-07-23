Türk ve ABD'li yetkililer arasında kritik zirve! MSB'den ilk açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve ABD askeri yetkilileri arasında, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışmanın bugün Ankara'da gerçekleştiğini açıkladı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "Bakan Akar ile ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere; her iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışma bugün MSB/Ankara'da icra edildi. Türk ve Amerikan askeri yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi planlandı."