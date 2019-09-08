Haberler» Güncel» Haber

Türk ve abd zırhlıları sınıra döndü

08.09.2019 15:38 Türk ve abd zırhlıları sınıra döndü


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:07   Fatma'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan baba- oğuldan 'görmedik' savunması
16:07   Burhaniye'de eskiyen elektrik direği tehlike saçıyor
16:06   Başkan Kılca: "Temel önceliğimiz nitelikli insan gücünün yetişmesine katkı sunmaktır"
16:05   Başkan köse, üzüm üreticilerini dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı
16:05   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İmam Hatipler) Bu okulları üç beş kendini bilmezin insafına terk etmedik"
16:04   Şile'de yakıt sızan gemide çalışma tamamlandı
16:04   Kansuva'yı şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirilmesi