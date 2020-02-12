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TÜRK VE ALMAN POLİSİNDEN ORTAK DOLANDIRICILIK OPERASYONU (1)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü ile Almanya Federal Polis Teşkilatı'nın ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Alman vatandaşlarını dolandıran bir suç örgütüne ortak operasyon düzenleniyor.

12.02.2020 08:34 | Son Güncelleme: 12.02.2020 08:34TÜRK VE ALMAN POLİSİNDEN ORTAK DOLANDIRICILIK OPERASYONU (1)

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü ile Federal Teşkilatı'nın ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Alman vatandaşlarını dolandıran bir suç örgütüne ortak operasyon düzenleniyor. İstanbul'da çağrı merkezi adı altında kurulan ofislerden kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp Alman vatandaşlarını yaklaşık 3 milyon euro dolandıran İstanbul, Antalya, Muğla'da 5'i Alman 36 şüpheli, Almanya'da da 40 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı. Almanya'da ve İstanbul'daki operasyon devam ediyor.


- İstanbul

İstanbul, Almanya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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