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Son dakika: Türk ve Alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu

Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü ile Almanya Federal Polis Teşkilatı'nın ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Alman vatandaşlarını dolandıran bir suç örgütüne ortak operasyon düzenleniyor. Bu operasyon uluslararası anlamda bir ilk niteliği taşıyor.

12.02.2020 08:36 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:30

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Koblenz ve Osnabrück şehirleri polisiyle ortak yürütülen planlı çalışmalar kapsamında uluslararası telefon dolandırıcılık çetesi tespit edildi. Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın detaylarını aktardığı habere göre, Türkiye ve Almanya'da bulunan şüphelilerin Alman vatandaşlarını arayarak kendilerini Alman polisi olarak tanıttıkları belirlendi. Şebekenin, mağdurları hırsızlık çetesi tarafından takip edildikleri ve hayatlarının, mal varlıklarının tehlikede olduklarını belirterek paralarını kendilerine verip güvence altına almaları gerektiği yönünde kandırdıkları tespit edildi.

3 MİLYON EURO DOLANDIRDILAR

Şüphelilerin hırsızlık çetesine operasyon yapıldıktan sonra paralarını iade edeceklerini beyan ederek mağdurları 3 milyon Euro dolandırıldıkları anlaşıldı. Almanya makamları ile KOM Daire Başkanlığı arasında yapılan bilgi paylaşımı neticesinde 36 şüpheli Almanya ülkesinde yapılan ara yakalamalar ile gözaltına alınarak tutuklandı.

Türkiye'de yürütülen soruşturma kapsamında ise 5'i Alman uyruklu olmak üzere toplam 35 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. Almanya'da yürütülen soruşturma kapsamında ise 2 Alman uyruklu şüphelinin uluslararası eş zamanlı operasyon ile yakalanması sağlanırken Türkiye'de bulunan 28 adreste ve Almanya ülkesinde bulunan 21 adreste arama düzenlendi.

ULUSLARARASI İLK EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyon esnasında çalışmaların takibi amacıyla her iki ülkeden birer görevlinin karşılıklı olarak diğer ülkede görevlendirildiği öğrenildi. Söz konusu operasyonun Mali Suçlar alanında gerçekleştirilecek ilk uluslararası eş zamanlı operasyon olduğu belirlendi.

Son dakika: Türk ve Alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu

İstanbul, Almanya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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