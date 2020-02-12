Türk ve Alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu (3)

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü ile Almanya Federal Polis Teşkilatı'nın ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Alman vatandaşlarını dolandıran bir suç örgütüne ortak operasyon düzenlendi. Şebekenin Antalya ve İstanbul'da kurduğu çağrı merkezleri polis tarafından görüntülendi. Devam eden operasyonlarda yüklü miktarda euro, tabanca, çok sayıda bilgisayar ve sim kart ele geçirildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Alman polisi, İstanbul'da kurdukları çağrı merkezi üzerinden Almanya'daki yaşlı Alman vatandaşlarını kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandıran şebekeye yönelik ortak operasyon gerçekleştirdi. Türkiye ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik başlatıldı. Almanya polisinin Türkiye'ye gönderdiği Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) raporunda, bir süre Almanya'da yaşamış olan ve Almancayı iyi bildiği belirtilen F.Ö. liderliğinde kurulan bir çetenin İstanbul'da yasadışı olarak kurdukları bir çağrı merkezinden Almanya'daki yaşlı vatandaşları arayarak dolandırdıkları belirtildi. Çetenin, aradığı Alman vatandaşlarına kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaklaşık 3 milyon euro dolandırıcılık yaptıkları öğrenildi. Dolandırıcılık şebekesinin özellikle Almanya'daki yaşlı vatandaşları da aradıkları bildirildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatırken, çetenin Alman uyruklu üyelerinin dolandırıcılık yaparak elde ettiği paraları kara ve hava yollarıyla Türkiye'ye getirdiği de tespit edildi.

36 ŞÜPHELİ TÜRKİYE'DE, 40 ŞÜPHELİ ALMANYA'DA

Almanya Federal Polis Teşkilatı ile birlikte yürütülen soruşturmanın ardından bu sabah Türkiye ve Almanya'da eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı. Türkiye'de İstanbul, Antalya ve Muğla'da 36 şüpheli, Almanya'da ise 40 şüphelinin yakalanması için sabah erken saatlerde başlatılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Türkiye'de gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 31 kişinin Türk vatandaşı olduğu öğrenilirken, 5 kişinin Alman uyruklu olduğu öğrenildi. Almanya'da yakalanmaları için operasyon başlatılan 40 şüphelinin ise 21'i Alman, 15'i Türk, 1'i Arnavutluk, 2'si Brezilya ve 1' Polonya vatandaşı.

3 MİLYON EURO DOLANDIRMIŞLAR

Şebekenin yaklaşık 3 milyon euro dolandırdığı bildirildi. Dolandırıcılık şebekesinin Antalya ve İstanbul'da kurduğu çağrı merkezleri ise polis tarafından görüntülendi. Edinilen bilgilere göre, yüklü miktarda euro, tabanca, çok sayıda bilgisayar ve sim kart ele geçirildi.

ALMAN POLİSİNİN OPERASYONU KAMERADA

Almanya'daki operasyonu Alman Kriminal Polisi BKA, Koblenz ve Osnabrük Polis Teşkilatı yürütüyor. Almanya Federal Polis Teşkilatı'nın yaptığı baskınlarda bir evde uyuşturucu serası olduğu ortaya çıktı. Alman polisinin evde yaptığı aramalar kameraya yansıdı. Görüntülerde polisin evde yaptığı aramalar görülüyor. Öte yandan aramalarda lüks marka saatler, lüks otomobil anahtarları ve yüksek miktarda euro bulundu. Alman ve Türk polisinin gerçekleştirdikleri koordineli olarak gerçekleştirdiği baskınlarda arama çalışmaları devam ediyor.

- İstanbul