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Türk ve Alman polisinin dolandırıcılara yaptığı operasyon kamerada

Türk ve Alman polisinin dolandırıcı şebekesine yönelik düzenlediği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

12.02.2020 12:57 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:57Türk ve Alman polisinin dolandırıcılara yaptığı operasyon kamerada
Türk ve Alman polisinin dolandırıcı şebekesine yönelik düzenlediği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Türk ve Alman polisi, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak Alman vatandaşlarını dolandıran şebekeye yönelik ortak operasyon düzenlendi. İki ülkede eş zamanlı düzenlenen operasyonlar kapsamında 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şebekenin özellikle yaşlı Alman vatandaşlarını hedef alarak yaklaşık 3 milyon euro vurgun yaptığı tespit edildi. Düzenlenen operasyon anları kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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