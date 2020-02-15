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Türk ve Alman polisinin ortak dolandırıcılık operasyonuna 17 tutuklama

İstanbul'da 'çağrı merkezi' adı altında kurulan ofislerde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp Alman vatandaşlarını yaklaşık 3 milyon euro dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 44 şüpheliden 17'si tutuklandı.

15.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:32Türk ve Alman polisinin ortak dolandırıcılık operasyonuna 17 tutuklama
'da 'çağrı merkezi' adı altında kurulan ofislerde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp Alman vatandaşlarını yaklaşık 3 milyon euro dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 44 şüpheliden 17'si tutuklandı. 27 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Almanya Federal Teşkilatı, İstanbul'da kurulan çağrı merkezi ile Almanya'daki yaşlı insanları 3 milyon euro dolandıran bir suç örgütünü tespit etmişti.

Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesi üzerine başlatılan operasyon kapsamında 44 şüpheli gözaltına alındı.

17 şüpheli tutuklandı

Şüpheliler dün Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. İfade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 17'si Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 27 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında 4 şüphelinin suçunun "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "dolandırıcılık" olduğu, 40 şüpheli hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. - İSTANBUL

İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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