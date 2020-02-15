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Türk ve Alman polisinin ortak operasyonunda gözaltına alınan 17 kişi tutuklandı

Türk ve Alman polisinin dolandırıcı şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 27'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 17 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15.02.2020 12:11 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:11Türk ve Alman polisinin ortak operasyonunda gözaltına alınan 17 kişi tutuklandı
Türk ve Alman polisinin dolandırıcı şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 27'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 17 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türk ve Alman polisi, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak Alman vatandaşlarını dolandıran şebekeye yönelik ortak operasyon düzenlemişti. İki ülkede eş zamanlı düzenlenen operasyonlar kapsamında 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şebekenin özellikle yaşlı Alman vatandaşlarını hedef alarak yaklaşık 3 milyon euro vurgun yaptığı tespit edilirken, operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alınmıştı. 12 Şubat'ta adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden 27'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 17 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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