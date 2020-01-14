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Türk ve Arap sanatçılar "Armoni" sergisinde bir araya geldi

Şam Plastik Sanatları Derneğinin Arap Derneği iş birliğiyle hazırladığı "Armoni" adlı karma sergi sanatseverlerle buluştu.

14.01.2020 10:25 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:27
Sanatları Derneğinin Arap Derneği iş birliğiyle hazırladığı "Armoni" adlı karma sergi sanatseverlerle buluştu.
Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nin ev sahipliğinde açılan sergide, Türk ve Arap olmak üzere 31 sanatçının farklı disiplinlerden heykel, resim ve ahşap oyma gibi eserleri yer alıyor.
Kızlarağa Medresesi'ndeki sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Şam Plastik Sanatlar Derneği Başkanı Ömer Alnemer, Türk ve Arap sanatçılar arasında kültürel bir kaynaşma oluşturmak amacıyla bu sergiyi düzenlediklerini söyledi.
Alnemer, İstanbul'da böyle bir etkinliğe imza attıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, "Sergi, yağlı boya tabloların, akrilik resimlerin, ahşap ve kemikten yapılmış eserler ile heykellerin yanı sıra kaligrafi ve süsleme gibi tüm tekniklerin de yer aldığı kapsamlı bir etkinlik oldu." dedi.
Sergiye, Suudi Arabistan, Suriye ve Irak'tan 21, Türkiye'den ise 10 sanatçının katıldığını belirten Alnemer, şunları kaydetti:
"Arap ve Türk sanatçılar arasında gerçekten serginin adından da anlaşılacağı gibi bir armoni var ve bu sergi, iki toplumun sanatçıları arasındaki entegrasyon yolunda atılacak ilk adım oldu. Bizim dernek olarak asıl hedefimiz de aslında bu. Arap ve Türk halkının tarihte olan beraberliğini, bugün yeniden sanat alanında çeşitli çalışmalarla canlandırarak, dostluklar kurmak istiyoruz."
Sergi, yarına kadar ziyaret edilebilecek.
Türk ve Arap sanatçılar

Plastik, Şam, Güncel

Kaynak: AA


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