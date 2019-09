"Türk ve Çin halkının kalbi arasındaki mesafe uzak değil"

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, " Türkiye ve Çin birbirine çok uzak iki ülke. Ama iki ülke halkının kalbi arasındaki mesafe o kadar uzak değil. Birbirimize yakınız, birbirimize benziyoruz. Doğu medeniyetine daha yakınız. Bence daha çok yakınlaşmalıyız daha sıkı iş birlikleri kurmalıyız." dedi.Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla hazırlanan "Çin Kültür Günü" etkinliği Yapı Kredi Bomontiada'da gerçekleştirildi.Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, etkinlikte yaptığı konuşmada, bir ülkeyi ve halkını anlamanın, tanımanın yolunun ancak o ülkenin kültürü hakkında bilgi sahibi olmakla gerçekleştiğini söyledi.Çin kültürünü, Türk halkına tanıtmak, anlatmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini vurgulayan Cui Wei, "Çin kültürünü Türk milletine tanıtmak için bugünkü etkinlikte yemek, eğitim, spor, el sanatları, geleneksel Çin tıbbı gibi alanlarda küçük pencereler açtık. Bu küçük etkinlikle Türk milletine Çin kültürü tanıtabilirsek bu bizim için bir başarıdır. 10 bin kilometre uzak bir mesafedeki Çin'e karşı bir ilgi oluşturabilirsek çok memnun olacağız." diye konuştu.Bir hafta sonra Çin'in kuruluşunun 70. yılının kutlanacağını, bu kutlama öncesinde böyle bir etkinliği düzenlemenin kendileri için son derece önemli olduğuna vurgu yapan Cui Wei, şöyle konuştu:"Türkiye ve Çin birbirine çok uzak iki ülke. Ama iki ülke halkının kalbi arasındaki mesafe o kadar uzak değil. Birbirimize yakınız, birbirimize benziyoruz. Doğu medeniyetine daha yakınız. Bence daha çok yakınlaşmalıyız daha sıkı işbirlikleri kurmalıyız. Özellikle bugünkü karışık dünyada birbirimize daha çok ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok kısa bir zaman dilimleri içinde gerek Çin ziyareti sırasında gerek uluslararası toplantılarda Çin ile yaptığı ikili görüşmelerde iki ülke ilişkilerini güçlendirmek istediğini her defasında açıkladı. İki ülke cumhurbaşkanlarının talimatıyla her iki ülkenin bürokrasi ve devlet organları tam gücüyle iş birliğini geliştirmek için çaba gösteriyor."Bir diplomat olarak iki ülke arasındaki tarihi dostluğun devamı için çalıştıklarını kaydeden Cui Wei, "Türk halkı ile Çin halkı arasındaki ilişkileri bu tür etkinliklerle daha da güçlendirmek istiyoruz ve bunun için çaba gösteriyoruz." dedi."Başkonsolosun yaptığı çalışmalardan destekliyoruz"İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hülya Kaya ise Çin Başkonsolosluğuna böyle bir etkinlik düzenledikleri için teşekkür ederek, şunları kaydetti:"Çin'in geçmişten günümüze katetmiş olduğu mesafeyi gördükçe hakikatten çok mutlu oluyoruz. İki ülke arasındaki ekonomik, siyasi iş birliği çok büyük bir hız kazandı. İki ülke arasındaki bu dostluğun daha iyi pekiştirilmesi, daha ileri bir noktaya taşınması için yapabileceğimiz her şeyi yapmaya hazırız. Başkonsolosun burada yaptığı çalışmalardan da son derece memnunuz. Kendilerini destekliyoruz."Çin'in 70 yılı fotoğraf sergisi"Çin Kültür Günü" etkinliği programında fotoğraf sergisi, kaligrafi atölyesi, geleneksel maske atölyesi, Çin dili tanıtımı, Çin tıbbı tanıtımı, Kungfu gösterisi, müzik dinletisi ve film gösterisi gibi etkinlikler yer aldı. Katılımcılara ayrıca Çin lezzetleri tanıtımı da yapıldı.Çin'in 70 yıl içinde katettiği siyasi, ekonomik ve kültürel başarıları anlatan fotoğraf sergisi konuklar tarafından büyük ilgi gördü. Etkinliğe Doğuş Yayın Grubu CEO'su Nafiz Karadere'nin yanı sıra belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.