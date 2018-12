Türk ve Güney Afrikalı Kiraz ve Üzüm İhracatçıları Ortak Hareket Edecek

Türkiye'nin üretiminde dünya lideri olduğu kiraz ve taze üzümde, ihraç pazarlarının çeşitlendirilmesi ve üretimden sonra ihracatta da dünya lideri olması amacıyla Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından yürütülen URGE Projesi'ne katılan kiraz ve üzüm ihracatçıları Güney Afrika'nın "Ana Şehri" Cape Town'da inceleme ve görüşmelerde bulundu.

2017 yılında start alan URGE Projesi kapsamında Şili, Almanya, Malezya ve Vietnam'dan sonra Güney yarıkürede bulunan Güney Afrika'yı ziyaret eden heyet üyeleri, ülkemizde üretimin olmadığı dönemde dünya pazarlarına işbirliği halinde birlikte girme imkanı olan ülkedeki üzüm, incir, kiraz, şeftali, kayısı, yaban mersini gibi çok sayıda ürünün üretildiği Cape Town çevresinde 3-6 Aralık 2018 günlerinde bağ ve bahçelerde incelemeler yaptı ve üretici ve ihracatçılarla görüşmelerde bulundu.

ORTAK ÇIKARLARIMIZI ÖNE ÇIKARACAĞIZ

URGE Projesi kapsamında açıklamalarda bulunan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, "Güney Afrika her ne kadar üzüm, kiraz ve diğer bazı yaş meyvelerde rakibimiz olarak görünse de zıt mevsimsellik nedeniyle iş birliği yapabileceğimiz bir ülke. Ortak çıkarlarımızı öne çıkaran bir anlayışla hareket edeceğiz. Bizde yaz iken onlarda kış mevsimi yaşanıyor. Biz Avrupa ve diğer pazarlara mal verirken, onlar boşta kalıyor ve bizde ürün yokken onlar pazara girebiliyor. Önümüzdeki dönemde ihraç pazarlarında işbirliği yapacağız" dedi.

UÇAK KARGO İLE ASYA-PASİFİK ÜLKELERİNE 12 AY İHRACAT YAPACAĞIZ

Güney Afrika Ticaret Heyeti kapsamında toplam 58 ikili görüşmesi gerçekleştirildiği bilgisini veren Uçak, çok verimli ikili iş görüşmeleri olduğunu ifade etti. Uçak şöyle devam etti; "Güney Afrika'da kışın yaşandığı Haziran-Ağustos döneminde uçak kargo ile bu ülkeye ve bu ülke üzerinden Sahra altı ülkelere ürün gönderme imkânlarının yanı sıra, başta son yıllarda yükselen pazarlar olan Asya-Pasifik ülkelerine yılın 12 ayı boyunca birlikte satış yapma imkânlarını masaya yatırdık."

G. Afrika'nın Merkezi Tarım Bakanlığı yetkilileri ile Cape Town'un içinde bulunduğu yerel yetkililer ve Türkiye'nin Cape Town Ticaret Müşaviri Demet Işıl Karakurt'un da katılımı ile yapılan ikili temaslarda, ülkemizden G. Afrika'ya olan ticaretin kolaylaştırılması için atılması gereken adımları araştırdıklarını belirten Uçak, "Son dönemde dünyada Helal Gıda Ticareti hız kazanıyor. Yüzde 40'ını Müslümanların oluşturduğu Cape Town ve çevresindeki nüfusa ve yine Cape Town merkez olmak üzere yüzde 70'i Müslüman olan Afrika coğrafyasına yönelik helal gıda ticaretinden ülke ve sektör olarak pay alma amacına yönelik olarak bu yönde çalışmaları olan Cape Town yerel Kalkınma ve Turizm Bakanlığı yetkililerle uzun dönemde verimli sonuçları olacağına inandığımız faydalı görüşmelerde bulunduk. G. Afrika pazarına Turkish Cargo'nun sunduğu avantajlarla ihracatımızı arttıracağımıza inanıyoruz" diye sözlerini tamamladı.

Heyete Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi "Balcı Tarım ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Beyobası Tarım Ürünleri Gıda Tur. Pet. Plastik Ambalaj İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti., Cena Dış Ticaret ve Tarım Ür. San. A.Ş., Bumey Gıda Tarım Nak. Hizm. San. Ve Tic. Ltd. Şti., Kral Tarım Ürünleri ve Gıda San. Dış Tic. A.Ş., Sultar Tarım Ürünleri Değerlendirme San. ve Tic. Ltd. Şti., Yalıcan Gıda Tarım Ür. Nak. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti., Yetimler Tarım Ür. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Form Ambalaj Tarım Hayvancılık Enerji San. Tic. Ltd. Şti" firmaları katıldılar.

YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI 2 MİLYAR DOLARI AŞTI

Türkiye, 2018 yılının 11 aylık döneminde 2 milyar 45 milyon dolarlık yaş meyve sebze ürünleri ihraç etti. 2017 yılının aynı dönemindeki yaş meyve sebze ihracatı ise; 1 milyar 871 milyon dolar olmuştu. Yaş meyve sebze ihracatı yüzde 9,3 artış gösterdi.

Rusya, 566 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı ile ilk sıradaki yerini korurken, ikinci sırada 212 milyon dolar ile Irak yer aldı. Almanya 192 milyon dolarlık Türk meyve sebzelerini tercih ederken, Romanya'ya 143 milyon dolarlık, Ukrayna'ya ise 110 milyon dolarlık meyve sebze gönderildi.