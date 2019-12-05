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Türk ve İngiliz sporcu arasında gergin anlar

Tokat'ta düzenlenecek kick boks müsabakaları öncesinde yapılan yüzleşme töreninde Türk ve İngiliz rakipler arasında gergin anlar yaşandı.

05.12.2019 23:10 | Son Güncelleme: 05.12.2019 23:10Türk ve İngiliz sporcu arasında gergin anlar
'ta düzenlenecek kick boks müsabakaları öncesinde yapılan yüzleşme töreninde Türk ve İngiliz rakipler arasında gergin anlar yaşandı. Arbede organizasyon görevlilerinin araya girmesiyle yatıştı.
Tokat'ta bu yıl 12'incisi düzenlenecek olan Ersan Turan Kick boks organizasyonu öncesinde sporcular tartıya çıkarak literatürde 'face to face' olarak geçen yüzleşme için bir araya geldi. Rakip olan İngiliz Sporcu Reon Wong ile Türk Sporcu Ahmet Kılıç yüzleşme anında alınlarını birbirine dayayarak göz göze bakmaya başladı. İngiliz sporcunun kafasıyla sert itmesine sinirlenen Ahmet Kılıç iki elini kullanarak rakibini itti. Organizasyon çalışanlarının araya girmesiyle büyümeden yatıştırılan arbede sonrasında her iki sporcu Dünya Kick Boks Şampiyonu Ersan Turan tarafından yapılan uyarılar sonrasında tokalaşarak yerlerine geçti.
7 ülkeden 2'si kadın toplamda 12 sporcunun katılımıyla 6 Aralık 2019 Cuma günü Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan ve uluslararası niteliğe de sahip olan organizasyonun, spor salonundan takip edilebileceği gibi yerel ve ulusal kanallardan da naklen yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı.
(İHA)

Tokat, Güncel

Kaynak: İHA

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