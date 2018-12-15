Türk ve Katarlı Bakanlar Doha'da Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Katar
Başbakanı ve İçişleri Bakanı
Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ve beraberindeki bakanlarla bir araya geldi.
Çavuşoğlu ve Albayrak'ın 18. Doha
Forumu'na katılmak için bulundukları Katar'da gerçekleşen görüşmede, bölgesel ve ikili iş birliği alanları ele alındı.
Görüşmede, Bakan Çavuşoğlu, Bakan Albayrak ile Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı
Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'nin yanı sıra, Katar Maliye Bakanı Ali Şerif
el-Imadi ve Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al Muraikhi de yer aldı.
Doha,Katar
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:18