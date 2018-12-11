Türk ve Koreli Heyetten, Leningrad Ngs'ye Ziyaret

11 Aralık 2018 Salı 14:34



11 Aralık 2018 Salı 14:34

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen ????EKS-2018 Nükleer Endüstri Tedarikçiler Forumu'nu ziyaret eden Türk katılımcılar, Koreli meslektaşları ile birlikte Rusya'nın kuzeybatısının en büyük nükleer enerji santrali, Leningrad Nükleer Enerji Santralini ziyaret etti.Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu'yu yapan Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM'un grup şirketlerinden Rosenergoatom'un işlettiği Leningrad NGS'deki yenilikçi proje çözümleri ve inşaat alanında kullanılan yeni endüstriyel yöntemler ziyaretçilere anlatıldı.Katılımcılar yenilikçi 2'inci enerji güç ünitesinin nasıl inşa edildiğini görme ve inceleme imkanına sahip oldu. Misafirlere, inşaatı devam eden ünitenin ana ekipmanının montajının nasıl yapıldığı da anlatıldı.Ankara Sanayi Odası temsilcisi Ceyda Polat, Leningrad nükleer enerji santrali-2'yi, ikinci kez ziyaret ettiğini belirterek, "Bu alanın ne kadar dinamik bir şekilde geliştiğini görüyorum. İlk seferinde bize VVER-1200 reaktörlü 1'inci enerji ünitelerinin önemli devreye alma işlemlerine, sıcak-soğuk çalıştırmaya nasıl hazırlandığı gösterilmişti. Şimdi ise endüstriyel amaçlı işletime verilmiş. 2'inci enerji ünitelerinde fark edilir derecede hızlı bir ilerleme mevcut. Ben buraya özellikle ülkemizde hangi enerji ünitelerinin kısa sürede inşa edileceğini görmek amacıyla tekrar geldim" dedi.Kore'den Termik Nükleer Santraller Acentesi tedarik departmanı temsilcisi Yang Teng Co ise "Leningrad nükleer enerji santrali hakkında çok şey duydum. Burada bulunma imkanını verdiğiniz ve gösterdiğiniz misafirperverlik için sizlere minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Leningrad nükleer enerji santrali için, kademeli güvenlik sistemi dahil olmak üzere, çok yüksek derecede güvenlik işletim imkanının sağlanması beni çok etkiledi. Ayrıca VVER- 1200 reaktörlü enerji ünitesinde Koreli Üreticilerin ekipmanlarının başarıyla kullanılması bizi çok memnun etti. Şu anda bizim ülkemizde nükleer enerji kapasitesi az. Gelecekte, Kore'de tamamlanmış nükleer enerji projelerinin daha fazla olacağını ümit ediyorum" diye konuştu. - MERSİN