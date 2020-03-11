Türk ve Rus askeri heyetleri Ankara'da ikinci kez toplandı
Türk ve Rus askeri heyetleri, Moskova Mutabakatı kapsamında Ankara'da ikinci kez bir araya geldi.
11.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:24
Türk ve Rus askeri heyetleri, Moskova Mutabakatı kapsamında Ankara 'da ikinci kez bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, görüşmelerin ikinci günkü bölümünün Bakanlıkta başladığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, görüşmelerin ikinci günkü bölümünün Bakanlıkta başladığı belirtildi.
Kaynak: AA
Manşet
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