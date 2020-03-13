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Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığında dört gün süren görüşmeler...

Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığında dört gün süren görüşmeler tamamlandı.

13.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:29
Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığında dört gün süren görüşmeler...
Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığında dört gün süren görüşmeler tamamlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : 3. Sayfa

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