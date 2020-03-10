Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısı başladı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısının başladığını bildirdi.
10.03.2020 20:45 | Son Güncelleme: 10.03.2020 20:45
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısının başladığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısı Milli Savunma Bakanlığında başladı" denildi.
(İHA)
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısı Milli Savunma Bakanlığında başladı" denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Mesut Bakkal şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık
Güncel
Ak Parti'den DEVA Partisi'ne geçen Hasan Karal için Rize'de gıyabi cenaze namazı kılınacak
Güncel
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Güncel
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
Güncel
Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor
Güncel
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
Güncel
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Güncel
Son dakika: Pentagon Sözcüsü Hoffman: Türkiye S-400'leri iade etmediği sürece Patriot alamayacak