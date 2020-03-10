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Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısı başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısının başladığını bildirdi.

10.03.2020 20:45 | Son Güncelleme: 10.03.2020 20:45
Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısı başladı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısının başladığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısı Milli Savunma Bakanlığında başladı" denildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

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