Türk ve Rus askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü...
Türk ve Rus askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü bölümü tamamlandı.
11.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:36
Türk ve Rus askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü bölümü tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek. - ANKARA
Kaynak: İHA
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