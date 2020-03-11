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Türk ve Rus askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü...

Türk ve Rus askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü bölümü tamamlandı.

11.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:36
Türk ve Rus askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü...
Türk ve Rus askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü bölümü tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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