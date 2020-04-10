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Türk ve Rus dışişleri yetkilileri İdlib'i görüştü

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rus mevkidaşı Sergey Verşinin, İdlib meselesini görüştü.

10.04.2020 18:28 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:28
Türk ve Rus dışişleri yetkilileri İdlib'i görüştü

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rus mevkidaşı Sergey Verşinin, İdlib meselesini görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Önal ile Verşinin'in telefonda görüştükleri bildirildi.

Görüşmede, İdlib meselesinin ele alındığı belirtilen açıklamada, "İdlib'in istikrara kavuşturulmasıyla ilgili Rusya ve Türkiye arasında yapılan anlaşmalarının uygulanması dahil Suriye meselesi çözümü detaylı şekilde görüşüldü." ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler aracılığıyla yürütülen siyasi sürecin de görüşmede ele alındığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, İdlib, Güncel
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