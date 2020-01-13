Haberler » Politika » Türk ve Rus heyeti Libya gündemiyle toplandı - Haberler

Türk ve Rus heyeti Libya gündemiyle toplandı

Libya'da ateşkes anlaşmasının imzalanması için Moskova'da yapılacak olan görüşmeler öncesinde arabuluculuk görevini üstlenen Türk ve Rus heyetleri toplantıya başladı.

13.01.2020 12:23 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:28Türk ve Rus heyeti Libya gündemiyle toplandı
'da ateşkes anlaşmasının imzalanması için 'da yapılacak olan görüşmeler öncesinde arabuluculuk görevini üstlenen Türk ve Rus heyetleri toplantıya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ocak'ta Ankara'da gerçekleşen Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı açılış töreninde Libya'ya dair ateşkes çağrısından sonra Moskova'da anlaşmanın imzalanması için görüşmeler başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Libya gündemiyle toplantı gerçekleştiriyor. Türk ve Rus diplomatlarının da yer aldığı toplantıda her iki taraf Libya'da sorunun çözümüne dair arabuluculuk görevleri üzerine değerlendirmede bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türk ve Rus tarafının görüşmesinin başladığını duyururken Libyalı taraflarının da Moskova'ya ulaştığını duyurdu. Arabuluculuk görevinde bulunan Türk ve Rus tarafının toplantısının ardından Libyalı taraflarla geniş toplantının başlaması bekleniyor. - MOSKOVA

Moskova, Libya, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

14:04  Asker eğlencesinde yengesini vuran kişi tutuklandı - Haberler
14:02  Ay: "Cumhur İttifakı Adana'da güçlenerek devam edecek" - Haberler
14:01  Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada 1 tutuklama - Haberler
14:00  (Özel) Beylikdüzü'nde kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Haberler
14:00  Kuyumcular arasında fiyat gerginliği - Haberler
13:59  İran'dan, 'Protestocuları öldürmeyin' diyen Trump'a yanıt: İranlılar Süleymani'yi öldürdüğünüzü unutmayacak - Haberler
13:56  "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki fark 11 puan - Haberler
13:55  Moskova'da düzenlenen Libya toplantısında UMH ve Hafter güçleri birlikte oturmak zorunda kaldı - Haberler
13:36  Evinden çağırdığı komşusunun oğlunu bıçaklayarak öldürdü - Haberler
12:56  Arnavutköy'de mantar aramaya giden iki kişi battaniyeye sarılı kadın cesedi buldu - Haberler
13.01.2020 14:15:43