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Dışişleri'nden Rus heyetle yapılan görüşmelere ilişkin açıklama

İdlib konusunu görüşmek için Ankara'ya gelen Rus heyetin Dışişleri Bakanlığı'ndaki temasları tamamlandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sahada sükunetin sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durulduğu belirtildi.

08.02.2020 21:16 | Son Güncelleme: 08.02.2020 21:39Dışişleri'nden Rus heyetle yapılan görüşmelere ilişkin açıklama

Türk ve Rus heyetlerin, meselesine ilişkin 'da yaptığı görüşmelerde, sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığı ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlığında, Rusya askeri ve istihbarat makamları temsilcilerinden oluşan karma heyetler arasında iki tur halinde 3 saatlik görüşme yapıldı.

Görüşmelerde İdlib'deki durum ele alındı, sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Görüşmelere, gelecek haftalarda devam edilmesi kararlaştırıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, "Heyetlerarası görüşmelerde İdlib'deki son durum ele alındı, sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu" açıklamasını yaptı.


Ankara, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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