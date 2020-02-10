Türk ve Rus heyetleri İdlib'i görüştü! Rusya'ya 'Sorumluluğunu yerine getirmesi' mesajı verildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet, Rusya 'nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlığındaki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

İdlib 'deki duruma ilişkin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyetler arası görüşmeler sona erdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hafta sonu yaptıkları görüşmeden sonra bugün ikinci tur görüşmeler için heyetler Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. Tarafların kendi pozisyonlarını ortaya koyduğu görüşmelerde, Türk heyeti, tutumunu ve beklentilerini bir kez daha kapsamlı olarak Rus tarafına aktardı.

RUSYA'NIN SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMESİ GEREKTİĞİ MESAJI VERİLDİ

Bugünkü görüşmelerin ardından Rus heyetin ikinci durağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet ile Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlığında siyasi, askeri ve istihbari temsilcilerden oluşan Rus heyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İdlib'deki son durumu ele aldı.

Görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

Görüşmede İdlib'deki uluslarası anlaşmalara bağlı olarak bulundurulan gözlem noktamıza rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert şekilde kınanmış ve saldırıya karşı meşru müdafaa hakkı çerçevesinde cevap verileceği dile getirildi. Türk askerine karşı yapılan saldırının kabul edilemez olduğu, saldırıya en sert şekilde mukabele edildiği ve bundan sonra da edileceği belirtildi. Astana ruhuna aykırı şekilde askerlerimize ve gözlem noktalarımıza yönelik bu saldırıların derhal durdurulması gereği şiddetle vurgulandı.

Soçi Mutabakatının açıkça ihlal edildiği belirtilerek anlaşmanın garantörlerinden olan Rusya Federasyonu'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği mesajı verildi.

Türkiye'nin nihai amacının Suriye'de akan kanın durması, insani krizlerin engellenmesi ve siyasi sürecin işletilmesi olduğu ifade edildi. Siyasi süreci baltalamaya yönelik saldırılar karşısında Türkiye'ninher türlü tedbiri uygulamaya kararlı olduğu vurgulandı.

Soçi mutabakatının uygulanması ve Mehmetçiğe yönelik saldırıların karşılıksız kalmayacağı yönündeki kararlılığın altı çizildi.