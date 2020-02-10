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Türk ve Rus heyetleri İdlib için tekrar görüşecek

Türk ve Rus heyetleri, İdlib'deki duruma ilişkin geçen hafta sonu yaptıkları görüşmeden sonra bugün bir kez daha görüşecek.

10.02.2020 10:59 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:59Türk ve Rus heyetleri İdlib için tekrar görüşecek
Türk ve Rus heyetleri, 'deki duruma ilişkin geçen hafta sonu yaptıkları görüşmeden sonra bugün bir kez daha görüşecek.

Edinilen bilgiye göre, Türk ve Rus heyetleri, İdlib'deki duruma ilişkin geçen hafta sonu yaptıkları görüşmeden sonra bugün öğle saatlerinde yeniden bir araya gelecek.

İki ülke heyetleri arasında, önceki görüşmede olduğu gibi Türk tarafından Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığından bir heyetin yer alması bekleniyor.

Görüşmede, Rus tarafından ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlığında, Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyetin görüşmeye katılması bekleniyor. - ANKARA

İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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