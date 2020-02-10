Haberler » Güncel » Türk ve Rus heyetleri İdlib için yeniden bir arada - Haber

Türk ve Rus heyetleri İdlib için yeniden bir arada

Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında İdlib'deki duruma ilişkin geçen hafta sonu yapılan görüşmelerin ardından heyetler bugün bir kez daha bir araya geldi.

10.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:24Türk ve Rus heyetleri İdlib için yeniden bir arada
ve Federasyonu arasında 'deki duruma ilişkin geçen hafta sonu yapılan görüşmelerin ardından heyetler bugün bir kez daha bir araya geldi.

Öğlen saatlerinde başlayan görüşmede, geçen hafta sonunda olduğu gibi Türk tarafından Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığından bir heyetin yer alması, Rusya Federasyonu tarafından ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlığında, Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyetin görüşmeye katıldığı öngörülüyor.

Geçtiğimiz Cumartesi günü iki tur halinde 3'er saatlik yapılan görüşmelerden sonra sahada sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durulduğu aktarılmıştı. Heyetler, görüşmelere devam edilmesini kararlaştırdıktan sonra bugün öğlen saatlerinde tekrar bir araya geldi. Görüşmenin yine 3 saat sürmesi bekleniyor. - ANKARA

Türkiye, Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
15:26  Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli?
15:07  Şaziye İvegin Üner kimdir? Şaziye İvegin Üner kaç yaşında, nereli?
14:50  Elif Gören kimdir? Survivor Elif Gören kaç yaşında, nereli?
14:44  Mert Öcal kimdir? Mert Öcal nereli, kaç yaşında?
10.02.2020 15:37:19