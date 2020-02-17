Haberler » Politika » Türk ve Rus heyetleri Moskova'da İdlib konusunu görüştü - Haberler

Türk ve Rus heyetleri Moskova'da İdlib konusunu görüştü

İdlib'de yaşanan son sürecin ardından Ankara'da bir araya gelen Türk ve Rus heyetleri ikinci görüşmesini Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirdi.

17.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:02Türk ve Rus heyetleri Moskova'da İdlib konusunu görüştü
'de yaşanan son sürecin ardından Ankara'da bir araya gelen Türk ve Rus heyetleri ikinci görüşmesini Rusya'nın başkenti 'da gerçekleştirdi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yaşanan son süreci ele almak için Türk ve Rus heyetleri ikinci görüşmesini Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Türk heyetine Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ederken, Türk heyetinde askeri temsilciler ve istihbarat yetkilileri de yer aldı.

Heyetler arası ilk görüşmenin yapıldığı Ankara'da herhangi bir uzlaşı çıkmazken Moskova'da gerçekleşen görüşmede İdlib'de yaşanan sorunların çözümünün ele alındığı öğrenildi. Heyetler arası gerçekleşen görüşmede alınan veya alınacak kararların taraflarca basın yoluyla kamuoyuna açıklanacağı belirtildi. Heyetlerin ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikili görüşme yapmasına dair istişarelerde bulunduğu öğrenildi. - MOSKOVA

Moskova, İdlib, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

16:06  YKS 2020 başvurusu son tarih - Üniversite sınavı başvuru tarihi 2020
16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
14:17  Tuğçe Işınsu kimdir? Tuğçe Işınsu hayatı ve biyografisi!
17.02.2020 16:23:44