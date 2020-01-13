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Türk ve Rus heyetlerin, Libya'da kalıcı ateşkes için Moskova'daki görüşmesi başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Libya konulu toplantısı başladı.

13.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:42Türk ve Rus heyetlerin, Libya'da kalıcı ateşkes için Moskova'daki görüşmesi başladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile konulu toplantısı başladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Konuk Evi'nde yapılan görüşmede, Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları istişare edilecek.
Libyalı tarafları temsilen meşru yönetim Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın ve Libyalı darbeci asker Halife Hafter'in de 'da bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Diplomatik kaynaklar, bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasının muhtemel olduğunu bildirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.

Moskova, Rusya, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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