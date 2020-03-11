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Türk ve Rus heyetlerinin görüşmeleri tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus heyetlerinin görüşmelerinin bugünkü bölümünün tamamlandığını bildirdi.

11.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:50
Türk ve Rus heyetlerinin görüşmeleri tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus heyetlerinin görüşmelerinin bugünkü bölümünün tamamlandığını bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı, Ekonomi

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