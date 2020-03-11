Türk ve Rus heyetlerinin görüşmeleri tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus heyetlerinin görüşmelerinin bugünkü bölümünün tamamlandığını bildirdi.
11.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:50
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus heyetlerinin görüşmelerinin bugünkü bölümünün tamamlandığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı, Ekonomi
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