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Türk ve Rus heyetlerinin İdlib görüşmeleri ikinci gününde devam ediyor

Türk ve Rus heyetlerinin İdlib'deki duruma ilişkin Ankara'da yaptığı heyetler arası görüşmeler, ikinci gününde devam ediyor.

27.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:08Türk ve Rus heyetlerinin İdlib görüşmeleri ikinci gününde devam ediyor
Türk ve Rus heyetlerinin 'deki duruma ilişkin 'da yaptığı heyetler arası görüşmeler, ikinci gününde devam ediyor.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyetler, İdlib konusundaki üçüncü tur görüşmelerin ikinci gününde Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.
Türk ve Rus heyetleri, daha önce İdlib konusunda Ankara ve Moskova'da iki tur görüşme yapmıştı. İki ülke heyetleri, dün de Dışişleri Bakanlığında bir araya gelerek İdlib'deki durumu ele almıştı.

Ankara, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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