Türk ve Sudanlı Askerler Dostluk Maçında Buluştu - Port

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Port Sudan'da bulunan TCG Gökçeada Fırkateyni'nde görevli askerler ile Sudanlı askerler arasında dostluk maçı yapıldı.Port Sudan'daki şehir stadında düzenlenen dostluk maçında, Türkiye ile Sudan arasındaki tarihi dostluk ve iş birliği bağları kapsamında bu ülkeye ziyaret gerçekleştiren TCG Gökçeada Fırkateyni'nde görev yapan askerler ile Sudanlı askerlerden oluşan futbol takımları karşılaştı.Hartum Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Muhabere Albay Murat İsen, TCG Gökçeada Fırkateyni Komutanı Yarbay Engin Ağmış ve Sudanlı üst düzey askeri yetkililerin de izlediği dostluk maçına, Sudanlı sporseverler büyük ilgi gösterdi.Maçın devre arasında Sudan geleneksel dans gösterisi sunuldu.Ev sahibi takımın 2-0 kazandığı dostluk maçının ardından madalya ve plaket takdimi gerçekleştirildi, hatıra fotoğrafı çektirildi.Pakistan'ın ev sahipliğinde, 46 ülkenin deniz kuvvetleri unsurlarının katılımıyla Arap Denizi ve Hint Okyanusu'nda 8-12 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen AMAN-2019 Deniz Tatbikatı'na katılan TCG Gökçeada Fırkateyni, Türkiye'ye dönüş yolunda Port Sudan Limanı'na nezaket ziyaretinde bulunmuştu.TCG Gökçeada Fırkateyni, yarın sabah Port Sudan'dan Ürdün'ün Akabe Limanı'na hareket edecek.