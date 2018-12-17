Türk ve Suriyeli Çocuklar Sporla Dostluk Köprüsü Kuruyor

SALİM TAŞ - Hatay
'da SAR Yardımlaşma Derneği tarafından başlatılan "Futbol
Aracılığıyla Diyaloğu ve Sosyal Uyumu Teşvik Edin" başlıklı projeyle kentteki Türk ve Suriyeli çocukların futbol aracılığıyla kaynaşıp iletişimlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Merkez Antakya
ilçesinde bulunan SAR Yardımlaşma Derneğinin Başkanı Mohammad Kındawı ve yönetim kurulu üyeleri, kentteki Türk ve Suriyeli çocukların birbirleriyle daha iyi iletişim kurması amacıyla çalışma başlattı.
Dernek tarafından hazırlanan ve Alman Uluslararası İş Birliği Kuruluşunun (GIZ) desteğiyle hayata geçirilen "Futbol Aracılığıyla Diyaloğu ve Sosyal Uyumu Teşvik Edin" başlıklı proje çerçevesinde 8-17 yaş arasındaki 70'i Suriyeli 140 çocuk yeşil sahada bir araya getirildi.
Proje kapsamında kız ve erkeklerden oluşan 140 çocuk, haftada 3 gün Antakya Nazım Koka Stadı'nda antrenörler eşliğinde bir araya gelerek futbol oynamaya başladı.
SAR Yardımlaşma Derneği Başkanı Kındawı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki iç savaş dolayısıyla aileleriyle birlikte Türkiye
'ye sığınmak zorunda kalan Suriyeli çocukların Türk çocuklarıyla uyumlarını sağlamak istediklerini belirtti.
"Çocuklar kötü alışkanlıklardan da uzak duruyorlar"
Çocukların birbirleriyle en iyi diyaloğu oyunla kurabileceklerine inandıklarını ifade eden Kındawı, şöyle devam etti:
"Sporla Türk ve Suriyeli çocukların arasında dostluk köprüsü kuruyoruz. Çocukların birbirlerini sevmelerini, saymalarını ve kültürlerini tanımalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bunu da spor üzerinden yapıyoruz. Bu şekilde çocuklar hem güzel vakit geçiriyor hem de birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı buluyor. Aynı zamanda sporla çocuklar kötü alışkanlıklardan da uzak duruyor. "
Kındawı, projenin 3 ay süreyle uygulanacağını sözlerine ekledi.
Çocuklardan Muhammed Numan Kocaoğlan da Suriyeli arkadaşlarını tanımak ve futbolu daha iyi öğrenmek için proje etkinliklerine katıldığını belirtti.
Kocaoğlan, "Proje kapsamında hem futbol oynuyor hem de mahallemde bulunan Suriyeli arkadaşlarımla daha güzel ilişkiler kuruyorum." dedi.
Eren Akçay
da şimdiye kadar hiç Suriyeli arkadaşı olmadığını anlatarak, proje sayesinde hem arkadaş edindiğini hem de onları daha iyi tanıma fırsatı bulduğunu kaydetti.
Suriyeli Abdulbaset Şan da projeden çok memnun olduğunu ve Türk arkadaşlarıyla sahada çok güzel vakit geçirdiklerini kaydetti.
Hatay,Futbol
Kaynak: AA