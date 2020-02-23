Haberler » Güncel » Türk ve Suriyeli futbolculardan dostluk maçı - Haber

Türk ve Suriyeli futbolculardan dostluk maçı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriyeli ve Türk futbolcular dostluk maçı yaptı.

23.02.2020 19:28 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:28Türk ve Suriyeli futbolculardan dostluk maçı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriyeli ve Türk futbolcular dostluk maçı yaptı.
Reyhanlı 11 Mayıs Şehitleri Kompleksi'ndeki müsabakaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Hatayspor, Reyhanlısor, Suriye ligi oyuncuları ile Suriyeli eski milli takım oyuncularından oluşan Türk ve Suriyeli karma takımlarının dostluk maçı çekişmeli geçti.
Maç, Türk takımının 4-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı.
Suriyeli eski milli takım oyuncularından 25 yaşındaki Nufel el Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ve Suriyeli gençlerin dostluk maçıyla kaynaştıklarını söyledi.
Kendilerine kucak açtığı için Türkiye'ye minnettar olduklarını belirten Abdullah, destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Maçın orta hakemi Hüseyin Tuncer de Türk ve Suriyeli gençlerin futbolla bir araya geldiklerini ifade etti.
Tuncer, "Güzel bir maç oldu ve Türk takımı 4-3 yendi. Aynı kültürü ve coğrafyayı paylaşan kardeşleriz biz. Hatayspor, Reyhanlısor, Suriye ligi oyuncuları ile Suriyeli eski milli takım oyuncularından oluşan takımların yaptığı dostluk maçı ilerleyen dönemlerde devam edecek." diye konuştu.
Öte yandan, orta hakem tarafından maç sonunda kararlara itiraz eden bazı futbolculara kalp içinde "T" ve "S" yazılı kırmızı kart gösterildi.
Etkinlik, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 20:50:17