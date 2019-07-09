09.07.2019 09:41
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Türk ve Suriyeli gençler havuzda yüzerek serinliyor

Türk ve Suriyeli gençler havuzda yüzerek serinliyorKİLİS - Kilis'te, 40 dereceye aşan sıcaklardan bunalan Türk ve Suriyeli gençler, havuzlarda yüzerek serinliyor.

Türk ve Suriyeli gençler havuzda yüzerek serinliyor
KİLİS - Kilis'te, 40 dereceye aşan sıcaklardan bunalan Türk ve Suriyeli gençler, havuzlarda yüzerek serinliyor.
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te bir süredir etkili olan aşırı sıcaklardan bunalan gençler yüzme havuzlarına girerek serinliyor. Suriyeli ile Türk gençler, aşırı sıcaklar nedeniyle serinlemek için havuza yüzmeye geldiklerini ifade ettiler. Havuz İşletmecisi İrfan Oylumlu, 88 yıldır dededen toruna havuz işletmeciliği yaptıklarını söyledi.
Oylumlu, Aşırı sıcaklar nedeniyle gençler yüzme havuzuna geldiğini ifade ederek, '88 yıldır küçük havuz olarak vatandaşlara hizmet ediyoruz. Bu sıcak günlerde, gençlere ve çocuklar ile Suriyeli misafirlere hizmet veriyoruz" dedi. Türk ve Suriyeli gençler havuzda yüzerek serinliyor
Kaynak: İHA
Kilis, Genel

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