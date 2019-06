Türk ve Suriyeli gençlerin "Gelecek Rüyaları" UNICEF'te sergileniyor

Kaynak: AA

NEW Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) binasında Türk ve Suriyeli çocukların fotoğraflarından oluşan "Gelecek Rüyaları" isimli sergi açıldı. New York 'taki UNICEF binasında, Türk ve Suriyeli gençlerin çalışmalarından oluşan "Gelecek Rüyaları" isimli fotoğraf sergisi ziyaretçilere açıldı.Serginin açılışına Türkiye 'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu , UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, UNICEF Yönetim Kurulu Başkanı Omar Hilale'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.Sinirlioğlu, burada yaptığı konuşmada, "Gelecek Rüyaları" isimli projede 60 gencin bir araya gelerek kendilerini sanatla ifade ettiğini belirterek "Türk ve Suriyeli gençlerin hikayeleri çok etkileyici. Yaratıcılıkları ilham verici. Bu fotoğraflar hem sanatsal değerleri hem de sosyal mesajları nedeniyle BM Genel Merkezi'nde sergilenmeye hak ediyor." ifadesini kullandı."Suriyeli çocuklara eğitim sağlamak için çabalıyoruz"Türkiye'nin 3,6 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yaptığına ve bunlardan 1,6 milyonunun çocuk olduğuna işaret eden Sinirlioğlu, "UNICEF gibi ortaklarımızla koordinasyon içinde, bu çocuklara eğitim sağlamak için çabalıyoruz." diye konuştu.Şu anda 645 bin Suriyeli ve diğer ülkelerden gelen mülteci çocuğun Türkiye'de devlet okullarına ve geçici eğitim merkezlerine kayıtlı olduğunu ayrıca da 20 binden fazla Suriyeli gencin de yükseköğrenim gördüğüne işaret eden Sinirlioğlu, "Ana vatanlarından kaçmak zorunda kalan genç Suriyelilerin, kendilerine daha iyi bir gelecek inşa etmek için çalışmaya devam ettiklerini görmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.Sinirlioğlu, UNICEF'in her zaman Türkiye'nin değerli bir ortağı olduğunu vurgulayarak "Bu sergi UNICEF'in gençleri nasıl güçlendirdiğini ve birey olma yolunda onlara nasıl yardım ettiğini de göstermektedir. Mülteci çocukların ve gençlerin hayatlarını geliştirmek için ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.