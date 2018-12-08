Türk ve Suriyeli Öğrencilerin Doğa Etkinliği

İzmir
'in Buca
ilçesinde Türk ve Suriyeli öğrencileri katıldığı doğa etkinliğine AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül
'de katıldı.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Şengül ve 4 il başkan yardımcısı, Recep Ersayın ilkokulunda eğitim gören 15'i Suriyeli 30 öğrenci ile önce kahvaltıda buluştu, ardından da yaklaşık 2 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşü yaptı.
Şengül, öğrencilere çocukluk dönemindeki anılarını anlatırken, çadır kurmayı da öğretti.
Etkinlik sonunda Şengül ve çocuklar çöp topladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şengül, çocuklarla beraber çok eğlenceli zaman geçirdiklerini ve çocuklara verilecek en güzel şeyin zaman olduğunu belirtti.
Bundan sonra da çocuklarla bir arada olmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Şengül, şunları kaydetti:
"Bir kez daha gördük ki, yetişkinlerin kafasındaki ayrımcılık çocuklarda kesinlikle yok. Aralarında çok iyi dostluk ve arkadaşlık kurmuşlar. Bizim ektiğimiz sevgi ve hoşgörü tohumlarının, gelecek nesillere de aktarılacağını düşünüyorum. Bulunduğumuz stresli ve yoğun ortamdan uzaklaşıp, kafasında hiç hesabı olmayan ve sadece o anı yaşayan çocuklarla bir arada olmak hepimize iyi geldi. Keyifli, mutlu anlar yaşadık.
Tüm siyasilere de sıkıldıklarında çocuklarla vakit geçirmelerini tavsiye ediyorum. Okulumuz da gerçekten örnek teşkil ediyor. Öğretmenler, çocuklarımızla çok iyi bir iletişim kurmuş. Ayrıca bilinç aşılanması açısından çocuklarla birlikte çöp toplamamızın da oldukça yararlı olduğunu düşünüyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın çevreye duyarlı olarak yetişmesi için bizler de onları doğru yönlendirmeliyiz."
İzmir,Buca
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:03