Türk ve Suriyeli ressamlardan karma resim sergisi

Damsco Group ev sahipliğinde Türkiye
ve Suriye
'den sanatçıları buluşturan "İki Kültür Dört Renk Karma Resim Sergisi", 20-22 Haziran arasında Ayvansaray Plato Sanat İstanbul
'da sanatseverleri ağırlayacak.
Suriyeli sanatçılar Abdullatif Aljeemo, Khayyam Zedan ile Türkiye'den sanatçılar Kadir Ablak ve Huri Kiriş'in eserlerinin yer alacağı karma sergiden elde edilecek gelirin bir bölümü, Türkiye Meme Vakfına bağışlanacak.
Serginin küratörlüğünü üstlenen Mehmet Lütfi Şen
, sergiyi "İki farklı ülkeden dört farklı sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, geçmişe ve bugüne dair imgelerin sanatçılar eliyle hem poetik hem de politik bir izlekten bakılmasına, bununla birlikte mekan, şehir, hafıza, doğa ve hız gibi bireyi çevreleyen unsurların farklı yorumlamalarla izlenmesine imkan hazırlıyor." şeklinde değerlendirdi.
Damsco Group Yönetim Kurulu Başkanı Muhannad Almasri de sergiyi gönülden desteklediklerini ifade ederek, her zaman herkes için daha iyi bir gelecek yaratmak, bağlamda katkısı olan sanatçıların ve böyle projelerin başarılı olabilmesi için katkıda bulunmaya gayret göstereceklerini belirtti.
Suriyeli ressam Khayyam Zedan, bulunduğu coğrafyadaki zorlu yaşam koşulları, kaos ve acıyı resmederken, geleceğe dair umut ışığını da tuvallere yansıttı. Abdullatif Aljeemo da eserlerinde dünyanın neresinde olursa olsun her kim kaygı, endişe ve yaşama güçlüğü çekerse, bunun, tüm dünyanın endişesi olması gerektiğini vurguladı.
Kadir Ablak, kentlerin anatomisini tuvallere yansıtırken, kalabalıklar içerisinde yalnızlaşan insana dikkati çekti.