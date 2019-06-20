Türk ve Yunan askeri heyetlerinin ikinci toplantısı sona erdi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ncaTürkiye
veYunanistan
heyetleri arasındaki teknik görüşmelerin ikincisinin sona erdiği duyuruldu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Güven Artırıcı Önlemler veEge Denizi
'nde iş birliğini artırmaya yönelik alınabilecek tedbirleri görüşmek üzere Türkiye ve Yunanistan heyetleri Atina'da ilk görüşmeyi yapmıştı. Atina'daki teknik toplantıların ardından heyetler arası görüşmelerin ikincisiAnkara
'da gerçekleştirildi" denildi.
Öte yandan Milli Savunma BakanıHulusi Akar
'ın, toplantılar için Ankara'da bulunan Yunanistan Heyet Başkanı'nı kabul ettiği belirtildi.
- Ankara