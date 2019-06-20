20.06.2019 14:27
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Türk ve Yunan askeri heyetlerinin ikinci toplantısı sona erdi

Türk ve Yunan askeri heyetlerinin ikinci toplantısı sona erdi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki teknik görüşmelerin ikincisinin sona erdiği duyuruldu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ncaTürkiyeveYunanistanheyetleri arasındaki teknik görüşmelerin ikincisinin sona erdiği duyuruldu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Güven Artırıcı Önlemler veEge Denizi'nde iş birliğini artırmaya yönelik alınabilecek tedbirleri görüşmek üzere Türkiye ve Yunanistan heyetleri Atina'da ilk görüşmeyi yapmıştı. Atina'daki teknik toplantıların ardından heyetler arası görüşmelerin ikincisiAnkara'da gerçekleştirildi" denildi.
Öte yandan Milli Savunma BakanıHulusi Akar'ın, toplantılar için Ankara'da bulunan Yunanistan Heyet Başkanı'nı kabul ettiği belirtildi.


- Ankara
Kaynak: DHA
Yunanistan,Güncel

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