Türk ve Yunan heyetlerinin görüşmesinde 3. gün tamamlandı

Atina'da Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri arasında süren görüşmeler kapsamında üçüncü gün faaliyetleri tamamlandı. Görüşmelere yarın devam edilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden "Atina'da Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri arasında süren görüşmeler kapsamında üçüncü gün faaliyetleri tamamlandı. Görüşmelere yarın devam edilecek. Heyetimiz, Pire Türk Şehitliği'ni ve Atina Silahlı Kuvvetler Ataşeliğini de ziyaret etti" bilgisini paylaştı.

Paylaşımda, üçüncü gün faaliyetlerine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA