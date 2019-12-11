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Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Eroğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

11.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:52Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Eroğlu, AA'nın
Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Eroğlu, "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.
Eroğlu, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü" fotoğrafını tercih etti.
Yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen Bebekler" fotoğrafına oy veren Eroğlu, su altında bebeklerin o anın yakalanmasının zor olduğunu ve fotoğrafın emek içerdiğini söyledi.
Eroğlu, spor kategorisinde Serhat Çağdaş'ın "Derbi Çekişmesi" fotoğrafını seçerek, "Fotoğraf karesinde o an çok iyi yakalanmış. Sporda mücadelenin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Fotoğraf, 3 kişinin bir arada mücadelesini çok iyi yansıtıyor." diye konuştu.

Behçet Alkan, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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