Türk Veteriner Hekimler Birliği Vakfı'nın Yeni Başkanı Safa Gür Oldu

Kaynak: DHA

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği Vakfı yeni Başkanı Safa Gür oldu. Eski Başkan Ali Eroğlu'ndan görevi devralan Gür, "Güzel işlere imza atmak için bütün enerjimiz ile çalışacağız" dedi.TÜRK Veteriner Hekimler Birliği Vakfı 15. Olağan Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Ali Eroğlu, 25 Kasım 2018 tarihinde yapılan TVHB Merkez Konseyi'nin 48. Olağan Büyük Kongresi'nde Konsey Başkanı seçildiğini hatırlatarak, bu nedenle yeni dönemde vakıfta görev almayacağını söyledi. Ali Eroğlu 2 yıllık çalışma dönemlerinde vakfın kurumsallaşması, gelir kaynaklarının düzenli hale gelmesi yönünde bir dizi çalışma yaptıklarını belirterek, "Şimdi de TVHB Merkez Konseyi'nde yoğun bir çalışma içine girdik. İnanıyorum ki yeni dönemde vakfımızda görev alacak arkadaşlarımız ile iş birliği içinde olacağız. Yeni görev alacak arkadaşlarımızda tıpkı biz ve bizden önceki arkadaşlarımız gibi çok verimli işler yapacaklar. El birliği ile veteriner hekimlik mesleğinin ülkemizdeki saygınlığını arttıracağız. Ülkemizin hayvan ıslahının gelişmesi, hayvan hastalıklarının özelikle de zoonoz diye tabir edilen hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların kontrol edilmesi çalışmalarımız sürecek" diye konuştu.Daha sonra, vakfın yeni döneminde görev yapacak yönetim kurulu üyeleri tek liste ile yapılan seçimle belirlendi. Vakfın başkanlığına Safa Gür seçilirken, Erhan Bilge, Erdoğan Şahin, Derviş Murat Çelik, Ömer Bedri Erdem, Ömer Faruk Sarı ve Levent Uğurlu yönetim kurulu üyeliğine getirildi.'ALDIĞIMIZ BAYRAĞI DAHA İLERİYE TAŞIMAK İSTİYORUZ'Yeni Başkan Safa Gür, kendilerine destek verenlere teşekkür etti. Gür, Türk Veteriner Hekimler Birliği Vakfı'nın veteriner hekimlere, öğrencilere ve bilim insanlarına yurt içi ve yurt dışı eğitim, doktora ve araştırma bursları vermek ve vermeyi teşvik etmek, eğitim kurumları ve üniversitelerle işbirliği yapmak, öğrenci yurtları ve pansiyonlar açmak gibi görevleri olduğunu anlattı. Başkan Gür, veteriner hekimler arasındaki mesleki deontolojiyi, maddi ve manevi dayanışma ve yardımlaşmayı arttırmayı hedeflediklerine vurgu yaparak, "Ali Eroğlu ve yönetiminde görev alan arkadaşlarımız kendilerinden önce devraldıkları bu ulvi görevi çok iyi bir şekilde yerine getirdiler. Biz de aynı şevk ve heyecanla güzel işlere imza atmak için bütün enerjimiz ile çalışacağız" diye konuştu.- Ankara