Türk Vip Otomobiller Ortadoğu'dan Sonra Avrupa'yı Fethediyor

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:06



10 Kasım 2018 Cumartesi 11:06

İSTANBUL (İHA) – Ercan Malkoç, 30 yıl önce bir seyahat esnasında oğlunu rahat ettirmek için tasarladığı aracın ünlenmesiyle Türkiye'de bir sektörün doğuşuna vesile oldu. O zaman araçlarda perde ve çekyat ile verilen rahatlık şimdilerde son teknoloji ürünlerle sağlanıyor. Şirket aynı zamanda Orta Doğu başta olmak üzere Avrupa'ya tasarladığı VİP araçları ihraç ediyor.Yaklaşık 30 yıl önce bir yaşındaki oğlunun rahatı için mevcut minibüsünü perde, masa ve çekyat ile VIP konforuna ulaştıran Ercan Malkoç'un kurduğu şirket, şimdi son teknolojiyle donatılan araçlarla dünyaya hizmet veriyor. Şirket, Avrupa üretilmiş araçları alıp, yeniden tasarlayarak 3 katı fiyatla satıyor. Tamamen Türk işçiliği ile hazırlanan araçlar öncelerde çoğunlukla Orta Doğu'nun radarındayken, son dönemde Avrupalılar tarafından da yoğun bir ilgi görmeye başladı.Ertex Otomotiv'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yıllar önce rahatı için hazırlanan araçla bir sektörün doğuşuna vesile olan Salih Malkoç yürütüyor. Salih Malkoç, ihracat yoluyla hem Türkiye'ye girdi sağlamak hem de bir Türk firmasının dünyadaki başarısını daha da güçlendirmek istediğini belirterek, "Ertex'in doğuş hikayesi ben bir yaşındayken başlamış. 1989 yılında kurulan şirket başlarda biraz daha o zamanın teknolojiyle minibüslere perde ve kılıflarla dizayn yapılıyormuş. Ben bir yaşındayken babam ailecek tatile gitmeye karar veriyor. Annemin bana daha iyi bakması; bir nevi benim rahatım için araca, zamanın şartlarına göre çekyat, masa ve perde yerleştiriyor. Ardından bu araç çevremizde meşhur oluyor ve sonrasında şirket kuruluyor. Ertex'in hikayesi böyle başladı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.Sesli komutla uyku, oyun ve toplantı modlarıYaklaşık 30 yıldır bu araçlarla her geçen gün kendilerini yenileyerek sektörü devam ettirdiklerini belirten Malkoç, son teknolojiye uygun tasarımlar yaptıklarının altını çizdi. Malkoç, "Araçlarımızda sesli komuttan uyku, oyun ve toplantı modlarına kadar günümüz teknolojisini içinde barındıran bir tasarım bulunuyor. Kişilerin isteği doğrultusunda araçlar tasarlayabiliyoruz" dedi.Avrupa'ya VİP araç ihracıBu şekilde dizayn edilen VİP araçlara siyasi, işadamı ve sanatçıların talip olduğunu anlatan Malkoç, araçları son yıllarda ağırlıklı olarak Avrupa'ya ihraç ettiklerinden bahsetti. Malkoç, "Öncelerde daha fazla Orta Doğu'ya araç dizayn edip ihraç ediyorduk ancak son zamanlarda Avrupa'da bu araçlara ihtiyaç oluyor ve Türk işçiliğini ve tasarımlarımızı beğendikleri için bizi tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı.Kişiye özel dizaynMinimum 150-200 bin TL'den 800 bin TL'ye kadar çıkan araçların, taliplerinin kendi zevk ve isteklerine göre tasarlandığını aktaran Malkoç, "Kimisi film izlemek için, kimisi de yolculuk esnasında çalışmak amaçlı olarak tasarlatıyor. Bu tamamen kişiden kişiye değişiyor" şeklinde konuştu.Araçlarda güvenlik konusuna da dikkat ettiklerini kaydeden Malkoç, "Biz araçların güvenliğinden çok güvenliğine önem veriyoruz. Araçlarımıza koyduğumuz bütün materyaller, testlere tabii tutulup onaylanıyor. Onaylatmadığımız hiçbir ürünü araçlarımızda kullanmıyoruz" diye konuştu.Tavana yıldız haritasıYıldız tavanlı araçların özellikle son dönemde ilgi görmeye başladığını aktaran Malkoç, "Müşteriler uğur getirdiğine inandıkları için böyle taleplerde bulunuyorlar. Dileyenler kendisinin veya bir sevdiğinin doğduğu günün yıldız haritasını tavana işletebiliyor. Bu biraz daha yolculuk esnasında ferah bir ortan sağlıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL