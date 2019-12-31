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Türk voleybolunun acı günü

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünün voleybol altyapı koordinatörü Kadir Uzun vefat etti.

31.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:12 Türk voleybolunun acı günü
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünün voleybol altyapı koordinatörü Kadir Uzun vefat etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz voleybol şubesinde 25 yıldan bu yana görev yapan Kadir Uzun, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kadir Uzun'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kulübümüze ve voleybol camiasına baş sağlığı dileriz." denildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da 1994 yılında sporcu olarak bulunan Kadir Uzun, 1999'dan sonra ise voleybol şubesinde teknik birimlerde görev yaptı. Uzun, son dönemlerde voleybol altyapı koordinatörlüğü görevini yürütüyordu.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kadir Uzun, voleybol, Spor

Kaynak: AA

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