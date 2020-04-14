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Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı

PSG'nin dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Neymar'dan sürpriz "7. Koğuştaki Mucize" paylaşımı geldi. Yıldız futbolcu, filmi izlerken hüngür hüngür ağladı.

14.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:45

PSG forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar , koronavirüs nedeniyle vaktini Brezilya'daki evinde geçiriyor. Antrenmanlarını aksatmayan Neymar, kalan zamanında da dizi ve film izliyor. 28 yaşındaki Neymar son olarak, dijital içerik platformu Netflix'te Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi.

Netflix'te yayınlandıktan sonra tüm dünyada büyük beğeni kazanan ve birçok ünlü ismi ağlatan 7. Koğuştaki Mucize, Neymar'ı da ağlatmayı başardı.

"ÇOCUKLAR GİBİ AĞLADIM"

Neymar, Instagram'dan yaptığı paylaşımda filmi çok beğendiğini söylerken, "Çocuğu olanlar benim bu filmi izledikten sonraki duygularımı daha iyi anlar. Çok güzel film, izlerken çocuklar gibi ağladım" ifadelerini kullandı.

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı ve başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize, 5,3 milyon kişi tarafından izlenerek Türkiye'de 2019 yılının en çok izlenen filmi olmuştu.

Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı
Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı
Etiketler: Mucize, Neymar, Spor
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Yorumlar (15)
CRAZY:Allah yardimcisi olsun zor bir durum
Cevap Yaz 0 0
ALLAHIN MALLARI:Bu da birsey mi, esas koguslarda pisi pisine yatan gerceklere aglayin düzenbazlar, düzmece filimlere degil. . .
Cevap Yaz 0 0
.....:O zaman seneye neymar cimbomda
Cevap Yaz 1 2
MARMARAM:Demek ki Neymar eski Türk Filmlerini izlese daha çok ağlayacak ve eski Türk Filmlerini çok seviyorum ya. . . Eskiden filmler daha güzeldi ve şuanki filmlerin tamamına yakını beş kuruş etmez. . . Saygılar
Cevap Yaz 1 3
MESUT DURUL:Bizim halimize anca ağlanır.
Cevap Yaz 2 2
GÖK:BİRDE YAPIM BİZİM OLSA 7. HÜCRE MUCİZESİ DİYE GÜNEY KORE YAPIMI BİR FİLİM VAR ONDAN UYARLAMA :(
Cevap Yaz 3 9
ESES:tamam film güzel eyvallah ama konusu aynı olan film var sadece mahkum ölüyor bizdede ölmüyor kaçırılıyor :)
Cevap Yaz 3 4
SPOİLER ALERT:Spoiler uyarısı versene gerizekalı kardeşim!!!
10 7
CAN DEP:Evet bende ordaydim Neymar cocuklar gibi hüngür hüngür agladi.. filmide kapatik yinede hickira hickira agladi dayanmayip bizde onunla aglamaya basladik halada agliyoruz...
Cevap Yaz 0 7
DJ BORİS BREJCHA:AFFERİM. BİZİMKİLER ANCA ELEŞTİRİRLER, YERDEN YERE VURURLAR.
Cevap Yaz 1 4
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