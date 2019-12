Türk yatırımcılar bulgaristan ve özellikle pamporovo'ya ilgi gösteriyor -2

Türk yatırımcılar Bulgaristan ve özellikle Pamporovo'ya ilgi gösteriyorSerhan TÜRK Bulgaristan,(DHA) - Avrupa'da Türk turizm yatırımının olduğu ülkelerin başında gelen Bulgaristan, gözde kayak merkezleri ile turistlerin ilgisini çekiyor. Türkiye-Bulgaristan arasında turizm köprüsü kuran Koşukavak Turizm'in sahibi Rıfat Yakupoğlu, Pamporovo'da yatırım yapan iş insanları arasında geliyor. Spor turizminin artması ile ülkeye gelecek turist sayısında da gelişme sağlanırken yatırımlar da her geçen gün katlanıyor. Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, City Otel'in açılışında yaptığı açıklamada, Türk yatırım halkasına güzel bir ilave yapıldığını söyledi. Rıfat Yakupoğlu ise tesislerin sadece kayak sporu için değil 4 mevsim tatile uygun olduğunu ifade etti.HÜSEYİN ERGANİ TÜRK YATIRIMLARI HER GEÇEN GÜN DAHA GÜÇLENEREK ARTIYORBulgaristan'daki Türk yatırımların her geçen gün daha güçlenerek arttığını ifade eden Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Burada yeni bir işletmenin açılışını yaptık. İki ülkenin ilişkileri son derece güçlü, iyi bir noktada. Ekonomik ilişkiler, ilişkiler ağında önemli bir yer tutuyor. Ne kadar çok güçlü ekonomik ilişkilerimiz varsa, bu diğer boyutlarda da ilişkilerimize olumlu yansıyor. Bulgaristan bizim komşumuz, yoğun ticari ilişkilerimiz var. Burada oldukça güçlü soydaş bir toplumda var. Onlar iki ülke arasında bir dostluk köprüsü. Bu yatırımlar açısından Bulgaristan uygun. Burada son yıllarda yatırımların artması da bunların göstergesi. Güzel bir çalışma ortamı var. Burada açılışını yaptığımız işletmede buradaki Türk yatırım halkasına güzel bir ilave olmuştur. Bu açılışın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum dedi.RIFAT YAKUPOĞLU TÜRK MİSAFİRLERE FİLİBE'DE DAHA İYİ BİR HİZMET VEREBİLECEĞİMİZ BİR YER İMKANI BULDUKKoşukavak Turizm olarak senelerdir Bulgaristan turları yaptıklarını kaydeden Rıfat Yakupoğlu, Zaten ofisimizde vardı, bu otelle ilk kuruluşundan beri çalışıyorduk. Ancak öyle bir noktaya geldik ki bize de böyle bir otel ve restoran misafirlerimizi karşılayacağımız, Türk misafirlere Filibe'de daha iyi bir hizmet verebileceğimiz bir yer imkanı bulduk. Yaptığımız anlaşma ile otelin işletmesini üstlenmiş olduk. Biz turizmciyiz, yurt dışından buraya turist getiriyoruz. Sadece otel olarak hizmet değil de otelin restoranıyla, spasıyla veya diğer argümanlarıyla çalışmasını gerektiğini düşündüğümüz için bu diğer birimlerin de birer birer hareket geçirerek otel ve restoranımızın açılışını yapmış olduk diye konuştu.Kış ve kayak sporları için 10 yıla yakın bir süredir Pamporovo'ya turist getirdiklerini ifade eden Rıfat Yakupoğlu, Ancak hemen Pamporova'dan sonrada gidilebilecek Türkiye'ye yakınlık mesafesine baktığımız zaman Bansko'ya da rağbet olduğu için geliyoruz. Bir de Sofya'ya yakın Borovets var. Ancak en çok tercih edilen kayak merkezi Bansko oluyor. Yaklaşık 10 seneden beridir buraya turist ve sporcu getiriyoruz. Örnek verecek olursam; Trabzon acentesinden yaklaşık bin kişi misafir ve turist getiriyoruz diye konuştu.SADECE KAYAK SPORU İÇİN DEĞİL, 4 MEVSİM TATİLE UYGUNTürkiye'den kayak severleri Bulgaristan'daki kayak merkezlerine getirdiklerinin altını çizen Rıfat Yakupoğlu, Önümüzdeki yıl ki hedefimiz spor kulüplerinin bu tarafları keşfetmesini sağlamak. Çünkü burası hem Türkiye'ye yakın, hem fiyat açısından hem de hocaları açısından çok uygun olduğunu görüyorum. Buradan Türk kayak severleri ve spor camiasını Bulgaristan'a kayak ve spor yapmaya davet ediyorum. Sadece kayak sporları da değil bulunduğumuz tesislerin içinde 4 mevsim tatil yapabileceğimiz bir yer burası. Sadece kışın değil yazında yayla turizmi, sporcuları ve bisikletçiler burayı ziyaret ediyor. Pirin Dağı'nda göller var. Doğa sporları yapan insanlar için çok uygun olduğunu söyleyebilirimşeklinde konuştu.INA KANAZIREVA KIŞ AYLARINDA KAYAK MİSAFİRLERİ YAZ AYLARINDA İSE GOLF MİSAFİRLERİMİZİ AĞIRLIYORUZPrin Golf Hotel ve Spa Satış Pazarlama Müdürü İna Kanazireva ise Türkiye'den özel misafirlerimiz geldi. Önümüzdeki günlerde daha çok Türkiye'den misafirler bekliyoruz. 150 dönümde kurulmuş bir tesisimiz var. İçinde 5 yıldızlı otelin ve evlerin olduğu tesis her mevsim kullanıma açık 24 yıllık bir tesis. Kış aylarında kayak misafirleri yaz aylarında ise golf misafirlerimizi ağırlıyoruz. Futbol ve voleybol takımlarını da ağırlıyoruz. Tesisimizde 6 açık 1 de kapalı havuz ile büyük bir spa merkezimiz var. Tesisimizde İngiltere, Belçika, Rusya, Ukrayna ve tabii ki Bulgaristan'dan misafirlerimiz var. Ama en çok da Türk vatandaşlarını ağırlamak istiyoruz. Burası İstanbul'a 6.5 saat uzaklıkta. En yakın havalimanı da bizim otele 1 saat 40 dakika uzaklıkta yer alıyor dedi.