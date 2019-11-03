Türk yazarların Arnavutçaya çevrilen kitapları İstanbul Kitap Fuarı'nda tanıtıldı

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda Türk yazarların Arnavutçaya çevrilen kitapları tanıtıldı.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'nin Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlediği, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığının desteğiyle, Arnavut Yayıncılar Derneğince gerçekleştirilen tanıtıma Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hisni İsmaili, Kuzey Makedonya'nın İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago, yayınevi temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Bakan İsmaili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara Kuzey Makedonya'daki Arnavut ve Makedon yayımcıları desteklemek amacıyla katıldıklarını söyledi.

Kuzey Makedonya'daki özellikle de Arnavut yayımcıların önemli Türkçe eserlerin kendi dillerine kazandırılmasından gurur duymaları gerektiğini ifade eden İsmaili, "Öyle ki kitaplar milletler arası yol olma anlamını kazansın, aynı zamanda da birleştirsin. Öte yandan, Arnavutça veya Makedonca kitapların da Türkçeye çevrilip buralarda da mevcut olması için uğraş veriyoruz." dedi.

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki kültürel ilişkilere değinen İsmaili, "Bu ilişkiler, siyasi, toplumsal ve ekonomik ilişkiler gibi mükemmel." şeklinde konuştu.

İsmaili, iki ülke arasında kültür alanında birçok projenin gerçekleştirildiğini anımsatarak, ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Arnavut Yayıncılar Derneği Başkanı Abdulmecit Saiti de "Umarız tüm bu çalışmalarla karşılıklı iş birliği ve iki ülke yazarlarının tanıtımına mütevazı bir katkımız olur. Bu iş birliğinin ileride iki ülkenin yayımcıları, yayımcı dernekleri ve kültür bakanlıkları seviyesinde gerçekleştirilecek projeler aracılığıyla artmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Üsküp asıllı tarihçi Prof. Dr. Yusuf Hamzaoğlu da etkinlik kapsamında "Osmanlı'dan önceki dönemde Avrupa'da Türkler ve İslamiyet" kitabını tanıttı.

Avrupalıların Türkleri değerlendirirken ön yargılı davrandıklarını belirten Hamzaoğlu, "Onların bu ithamlarına, bu suçlamalarına ve diğer kötülüklerine karşı sadece bilim açısından yaptığımız araştırmalarla cevap veriyor ve onların doğru olmayan tezlerini çürütmeye çalışıyoruz. Biz bu kitapta bunu yapmaya çalıştık." diye konuştu.

Kuzey Makedonyalı yazar Fadil Curri de etkinlik kapsamında yazar ve oyuncu Ercan Kesal ile tarihçi İlber Ortaylı'nın Arnavutçaya çevrilen kitaplarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA