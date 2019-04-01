Türk Yazılımının Kazakistan'daki Başarısı

Kazakistan'ın en büyük havayolu firması Air Astana'nın yeni havayolu şirketi FlyArystan Hitit ile anlaştı. Yazılım ihraç ettiği ülke sayısını arttırarak, hızlı bir büyüme trendine giren Hitit, iş ortaklarının da büyümesine katkı sağlıyor. Hitit'in çözümlerini kullanan havayolu şirketleri, yılda %25 civarında büyüyorlar.

Tamamı yerli ve yenilikçi yazılım çözümleri ile dünya havayolu PSS (Yolcu Servis Sistemi) endüstrisinde 5. sırada bulunan Hitit, Türki Cumhuriyetler'deki ağını genişletiyor. Kazakistan'ın en büyük havayolu firması Air Astana'nın yeni havayolu şirketi FlyArystan, tüm teknolojik altyapısını Hitit'e emanet etti. Kazakistan, Hitit'in Türki Cumhuriyetler'de hizmet ihraç ettiği üçüncü ülke oldu.

FlyArystan, 2018 yılında Kazakistan'ın en büyük havayolu şirketi Air Astana'nın bünyesinde kuruldu. Yeni havayolu, düşük fiyatlı bilet politikası ile Kazakistan'da sektöre yeni bir açılım getirmeyi hedefliyor. Avrupa'da Easyjet, Hindistan'da İndigo, Filipinler'de Cebu Pasifik ve Güneydoğu Asya'da Hava Asya gibi başarılı küresel havayollarının klasik modeline dayanarak kurulan FlyArystan ülkedeki diğer havayolu şirketlerine kıyasla düşük bilet fiyatlarıyla yerel ve kısa bölgesel rotalarda hizmet sunacak.

Hitit'in FlyArystan'a vereceği hizmetler arasında; rezervasyon ve biletleme çözüm sistemi, çevrimiçi ve mobil rezervasyon, check-in sistemlerinin doğru ve hızlı çalışmasını da kontrol eden web tabanlı bir kalkış kontrol sistemi ve uçuş öncesi uçak yük dağılımını kontrol eden ağırlık ve denge modülü bulunuyor.

KAZAKİSTAN TÜRKİ CUMHURİYETLER'DEKİ 3. ÜLKEMİZ

Hitit'in Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç konuyla şunları söyledi: "Kazakistan, ağımızı genişletmeye devam ettiğimiz Türki Cumhuriyetler pazarındaki 3. ülkemiz oldu. Diğer iş ortaklarımızla olduğu gibi FlyArystan ile de son derece verimli ve bölgedeki diğer hava yolu şirketlerine de ilham verecek bir iş birliğine ilk adımı atmaktan mutluyuz. Havayolu yazılımları sektöründe, bir Türk markası olarak 25 yılda yakaladığımız küresel başarıyla, büyüme hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizin adını dünyaya taşımaya devam edeceğiz."

FlyArystan'ın Satış ve Pazarlama Direktörü Janar Jailauova dayeni iş birliği hakkında şu ifadelerde bulundu: "Yoğun bir araştırma ve ihale süreci sonucunda Hitit ile çalışmaya karar verdik. Düşük maliyetli havayolu modelimiz kapsamında yolcularımıza sunacağımız yüksek kalite standartlarına ulaşma yolunda, Hitit'in yazılım çözümlerinin en doğru tercih olduğunu gördük. Hitit'in son teknolojileri barındıran yenilikçi yazılım çözümleri sayesinde, pazarımızda yaratmak istediğimiz etkili ve efektif modeli hayata geçirebileceğimize inanıyorum."

Kaynak: Bültenler