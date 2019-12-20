''Türk Yazınında Doğu – Batı Etkileri'', Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okullarında irdelenecek

2. Kültür – Edebiyat Sempozyumu'nda,''hayat boyu öğrenme'' vizyonu ile Türk dili ve edebiyatı dersinin genel amaçları doğrultusunda, akademisyen, yazar ve editörlerin Türk edebiyatının Doğu ve Batı edebiyatlarından nasıl etkilendiğini tartışılacak. Yazar ve editörlerin kendi eserlerini oluştururken bu etkileri ne oranda eserlerine yansıttıklarını öğretmenlerle paylaşacakları edebiyat sempozyumu, yazar ve editörler Latife Tekin,Murat Yalçın, Müge İplikçi, Sırma Köksal ve Tarık Şerbetçioğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek. İstanbul genelindeki resmi, özel ortaokul ve lise Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri ile öğrencilerinin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek FMV Işık Lisesi Kültür-Edebiyat Sempozyumu'nun başlangıç saati sabah 09:00 olacak.